Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

29.12.2020 11:49
Avrupa borsaları yükselişle açıldı, System.String[]

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,84 artışla 401,88 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 artışla 13.855 oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1.92 artışla 6.626 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 değer kazancıyla 5.613 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,68 artışla 8.211 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 22.339 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 1.2256 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygınlaşmasının yanı sıra ABD'de destek paketi ve İngiltere'de ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkması ile pay piyasalarının, 2020'nin son haftasında pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.

İngiltere, Almanya, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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