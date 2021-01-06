Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 artışla 401,64 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 değer kazancıyla 13.671 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70 artışla 6.658 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 5.574 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,96 değer kazancıyla 8.172 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,49 artarak 22.306 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,26 üzerinde 1,2330 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD'nin Georgia eyaletindeki seçim sonucu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve veri takviminin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını belirtti. Bugünün veri takviminde Almanya'da aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de aralık ayı ADP özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve alınan tedbirlerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.