Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,35 artışla 406,56 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,85 değer kazancıyla 13.760 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 artışla 6.682 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 5.493 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,59 değer kazancıyla 7.944 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 artarak 21.745 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,12 artışla 1,2125 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da uluslararası seyahat kısıtlamalarının tekrar gündeme gelmesi ve aşı tedariki konusundaki sıkıntıların risk iştahını azaltsa da teşvik beklentilerinin piyasaları desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Avrupa borsalarında, dünkü yüzde 1'i aşan düşüşlerin ardından bugün tepki alımlarının etkili olduğunu ifade eden analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak kasım ayı konut fiyat endeksi, ocak ayı tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat endeksinin takip edileceğini kaydetti.