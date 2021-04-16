Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,34 artarak 440,04 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,53 değer kazanarak 15.334 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 artışla 7.018 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,54 yükselişle 8.618 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 yükselerek 6.250 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,34 primle 24.611 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde, 1,1972 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme ile ekonomilerin beklenenden hızlı toparlayabileceğine işaret eden öncü verilerin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,60'ın altına gerilemesinin de pay piyasalarında risk iştahını artıran en önemli etkenlerden biri olduğunu ifade eden analistler, bugün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin maliye bakanlarının katılacağı Avro Grubu toplantısının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.