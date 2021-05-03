Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları haftaya alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,42 artışla 439,24 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,74 değer kazanarak 15.246 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,53 yükselişle 8.858 puanda, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,62 primle 6.308 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,73 artarak 24.316 puanda bulunuyor. İngiltere'de ise resmi tatil nedeniyle piyasalar işleme açılmadı.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyirle 1,2038 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının gündemin odağında olduğunu ifade etti.

Emtia fiyatları ve tahvil faizlerinin seyrinin, pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydeden analistler, bugün Almanya, Avro Bölgesi, ABD'de nisan ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.