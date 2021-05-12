Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

12.05.2021 11:15
Avrupa borsaları yükselişle açıldı, System.String[]

Avrupa borsaları güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,52 artışla 438,88 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,33 değer kazanarak 15.171 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 artışla 6.999 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 yükselişle 9.002 puanda, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,24 primle 6.282 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 artarak 24.499 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,2140 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak nisan ayı enflasyonunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin de takip edileceğini ifade etti. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), nisanda yıllık yüzde 3,6 artış ile Eylül 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da nisan ayı TÜFE aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 2 ile tahminler doğrultusunda arttı. İngiltere'de ilk çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ise beklentilere paralel bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 azaldı.

İspanya, England, Almanya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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