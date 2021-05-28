Üye Girişi
Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

28.05.2021 11:27
Avrupa borsaları yükselişle açıldı, System.String[]

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 artarak 448 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,44 değer kazancıyla 15.469 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 yükselişle 7.044 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,46 primle 9.219 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 artarak 6.460 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 değer kazancıyla 25.093 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2199 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserliğin devam etmesiyle Avrupa borsalarında alış ağırlıklı seyrin sürdüğünü bildirdi.

Bugün Avro Bölgesinde açıklanacak tüketici güven endeksi ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, emtia fiyatlarının da yakından takip edileceğini kaydetti.

England, Almanya, İspanya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor

Son Dakika Haberleri
11:20 Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu
11:16 Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde
11:15 Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
11:08 Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım
11:00 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47
10:41 Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik
10:37 İhracat nisan ayında yüzde 109,2 arttı
10:37 Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi
10:36 Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım
10:22 Gelir sıkıntısı yaşayan Twitter, ücretli abonelik modelini kullanıma sundu
Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu         
11:21
Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!         
11:16
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Kızılyıldız-Partizan finaline damga vuran olay! Maç biter bitmez rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan finaline damga vuran olay! Maç biter bitmez rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi         
10:57
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı         
09:36
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim         
00:19
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor         
20:10
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 11:40:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement