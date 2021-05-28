Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Bugün Avro Bölgesinde açıklanacak tüketici güven endeksi ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, emtia fiyatlarının da yakından takip edileceğini kaydetti.

Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde

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Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım