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Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

24.06.2021 10:36
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Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artarak 455 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,7 değer kazancıyla 15.560 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.092 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 8.999 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artarak 6.592 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 25.164 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 1,1940 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının "güvercin" ile "şahin" tutum arasında gidip geldiğini belirterek, çelişkili açıklamalar nedeniyle devam eden belirsizliklerin pay piyasalarında karışık bir seyre neden olduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ayrıca bugün başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ile Fed üyelerinden gelecek açıklamaların da piyasaların odak noktasında bulunduğunu kaydetti.

Analistler, veri gündeminde Avrupa tarafında da Almanya'da açıklanacak Ifo endekslerinin öne çıktığını aktardı.

Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'dan AB dışı ülkelere ihracat mayısta yıllık bazda 27,9 artarak 48,4 milyar avroya ulaştı.

İspanya, England, Almanya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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