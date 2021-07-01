Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 artışla 456 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 1,12 değer kazancıyla 15.703 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21 yükselişle 7.123 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,24 primle 8.929 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,18 artışla 6.585 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,16 yükselerek 25.391 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1849 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, kullanımdaki bazı aşıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyanta karşı etkili olduğuna ilişkin haber akışı ve olumlu makro ekonomik verilerin Avrupa borsalarını desteklediğini ifade etti.

Bölgede açıklanan verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) PMI Almanya'da 65,1'e, Avro Bölgesi'nde 63,4'e yükseldi.

Bugün İngiltere'de imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, para politikalarının seyri açısından ipucu verecek her türlü veri ve sözle yönlendirmenin yatırımcıların odağında kalmaya devam edeceğini söyledi.