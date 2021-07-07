Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,45 artışla 458,08 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,68 değer kazancıyla 15.617 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 yükselişle 7.138 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,33 primle 8.889 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 artışla 6.535 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,53 yükselerek 25.363 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 1,1816 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa borsalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları öncesi alıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün, Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Fed'in toplantı tutanaklarında öncelikle varlık alımlarının azaltılması, faiz artışı, enflasyon ve iş gücü piyasalarına yönelik iletişimin takip edileceğini ifade etti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi mayısta aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık yüzde 17,3 arttı.