Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,27 artışla 457,47 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,23 değer kazancıyla 15.666 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 yükselişle 7.053 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,62 primle 8.580 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 artışla 6.525 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 yükselerek 24.926 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 1,1799 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, uzun süredir genişlemeci olan merkez bankalarının artan enflasyon baskısı karşısında atacağı adımların ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD'de perakende satışlar ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

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