Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

1 saat önce

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı, System.String[]
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,53 artışla 347,70 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 artarak 6.906,63 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,83 değer kazanarak 10.893,32 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 yükselerek 4.813,58 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,94 kazançla 19.179,16 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,73'lük artışla 1,1524 seviyelerinde işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:38 Kaynak: AA

İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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