Avrupa borsaları yükselişle kapandı
1 saat önce
Avrupa borsaları, yatırımcıların kurumsal haberlere odaklanmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Avrupa
borsaları, yatırımcıların kurumsal haberlere odaklanmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:32
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