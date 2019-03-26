Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

1 saat önce

Avrupa borsaları, yatırımcıların kurumsal haberlere odaklanmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

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Avrupa borsaları, yatırımcıların kurumsal haberlere odaklanmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:32 

Avrupa, Ekonomi
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