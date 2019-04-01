Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

1 saat önce

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı, System.String[]
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,21 artışla 383,67 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 artarak 7.317,38 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,35 değer kazanarak 11.681,99 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03 yükselerek 5.405,53 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,10 kazançla 21.520,25 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,09'luk düşüşle 1,1204 seviyelerinde işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:41 Kaynak: AA

İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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