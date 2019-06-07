Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

42 dakika önce

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

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Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,93 artışla 377,48 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,99 artarak 7.331,94 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,77 değer kazanarak 12.045,38 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,62 yükselerek 5.364,05 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,91 kazançla 20.360,59 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,51'lik artışla 1,1331 seviyelerinde işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:27 Kaynak: AA
İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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