Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

1 saat önce

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 artışla 391,79 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 artarak 7.426,21 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,75 değer kazanarak 12.380,94 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 artışla 5.640,58 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 22.017,40 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,15'lik artışla 1,0937 seviyelerinde işlem görüyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1907 Fenerbahçe espor eski antrenörü Aykut Emre Başkal için arama kararı
Türklerin Karadağ'daki konut yatırımı 3 yılda 22 kat arttı Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu Ölümsüzlük meyvesi hünnabın faydaları saymakla bitmiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 20:46:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları yükselişle kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]