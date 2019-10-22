Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

1 saat önce

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 artışla 394,59 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 artarak 7.212,49 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 12.754,69 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 artışla 5.657,69 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 22.487,08 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.24 itibarıyla yüzde 0,05'lik düşüşle 1,1142 seviyelerinde işlem görüyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küresel çapta yaşanan gelişmeler mudilere bir ayda 7 ton altın sattırdı
Volkswagen Türkiye'den ayrılmayacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi rest! Sözleşme feshedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 21:19:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları yükselişle kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]