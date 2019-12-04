Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,18 artışla 403,19 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 artarak 7.188,50 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,16 değer kazanarak 13.140,57 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 artışla 5.799,68 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,31 yükselişle 23.034,20 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.50 itibarıyla yüzde 0,02'lik düşüşle 1,1079 seviyelerinden işlem görüyor.