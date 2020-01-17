Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,96 artışla 424,56 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 artarak 7.674,56 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 13.526,13 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,02 artışla 6.100,72 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,84 yükselişle 24.141,07 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,38'lik düşüşle 1,1092 seviyelerinden işlem görüyor.