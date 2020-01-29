Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

6 saat önce

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,44 artışla 419,41 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 artarak 7.483,57 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 değer kazanarak 13.345,00 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49'luk artışla 5.954,89 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57'lik yükselişle 24.164,73 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,16'lık düşüşle 1,1002 seviyelerinden işlem görüyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aston Villa, İngiltere Lig Kupası'nda finalde
Manchester United taraftarı, başkan yardımcısı Ed Woodward'ın evine saldırdı Avrupa Parlamentosu'ndaki Brexit mesaisine çoraplar damga vurdu! Bakan Kurum açıkladı: Elazığ'da artan kira fiyatlarına işlem yapılacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 02:56:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]