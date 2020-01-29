Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,44 artışla 419,41 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 artarak 7.483,57 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 değer kazanarak 13.345,00 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49'luk artışla 5.954,89 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57'lik yükselişle 24.164,73 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,16'lık düşüşle 1,1002 seviyelerinden işlem görüyor.