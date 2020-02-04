Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

19 dakika önce

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,64 artışla 418,47 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 artarak, 7.439,82 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,81 değer kazanarak 13.281,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,76'lık artışla 5.935,05 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,64'lük yükselişle 23.844,85 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,15'lik düşüşle 1,1041 seviyelerinden işlem görüyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere, Türk askerlerinin şehit edildiği saldırıyı kınadı
Brad Pitt'in Meghan Markle göndermesi Prens William ve Kate Middleton'ı kahkahaya boğdu İngiltere'de uyuşturucu satıcısı listeyi yanlışlıkla polise gönderdi İngiltere'de para için yüzlerce kadını boş yere ameliyat eden doktorun 11 bin hastası geri çağrılacak

Son Dakika Haberleri
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 20:43:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]