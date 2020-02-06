Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

6 saat önce

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

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Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,44 artışla 425,49 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 artarak 7.504,79 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 13.574,82 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88'lik artışla 6.038,18 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,05'lik yükselişle 24.490,35 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,17'lik düşüşle 1,0979 seviyelerinden işlem görüyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:30 Kaynak: AA
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