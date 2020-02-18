Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,38 artışla 430,33 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 artarak 7.382,01 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,75 değer kazanarak 13.681,19 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48'lik artışla 6.056,82 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41'lik yükselişle 25.223,51 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,22'lik artışla 1,081 seviyelerinden işlem görüyor.