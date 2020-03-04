Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

6 saat önce

Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, dün ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesi ve diğer merkez bankalarının da benzer adımlar atabileceğine ilişkin beklentiler dolayısıyla, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,21 yükselerek, 385,74 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33 artarak 5.464,89 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,91 değer kazanarak, 21.946,03 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,19 yükselişle 12.127,69 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,45'lik artışla 6.815,59 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.08 itibarıyla yüzde 0,004'lük düşüşle 1,1113 seviyelerinde işlem gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Libya'da tarafını seçti: Libya'yı tehdit edenlerin cezalandırılması için UMH ile çalışacağız
Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu Anadolu Efes, Maccabi Fox'a 77-75 yenildi

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 02:56:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]