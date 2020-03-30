Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları geçen hafta Avrupa Merkez Bankasından (ECB) gelen açıklamaların etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,28 yükselerek 314,88 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 artarak 4.378,51 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,30 değer kazanarak 16.872,41 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,90 yükselişle 9.815,97 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97'lik artışla 5.563,74 seviyesinden kapandı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.16 itibarıyla yüzde 1,113'lük düşüşle 1,102 seviyelerinde işlem gördü.