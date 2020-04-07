Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,88 artışla 326,61 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,19 artarak 5.704,45 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,79 değer kazanarak 10.356,7 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,12'lik artışla 4.438,27 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,19'luk yükselişle 17.411,72 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,91'lik artışla 1,09 seviyelerinden işlem görüyor.