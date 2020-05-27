Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı. Avrupa borsaları, Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar avroluk kurtarma paketi kurulması yönündeki teklifinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 yükselerek, 349,75 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,79 artarak, 4.688,74 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,28 değer kazanarak, 17.910,25 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,33 yükselişle 11.657,69 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26'lIk artışla 6.144,25 seviyesinden kapandı. Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.18 itibarıyla yüzde 0,02'lik yükselişle 1,098 seviyelerinde işlem gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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