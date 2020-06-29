Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 artışla 359,89 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 artarak 6.225,77 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,18 değer kazanarak 12.232,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73'lük artışla 4.945,46 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,69'luk yükselişle 19.447,02 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,19 artışla 1,124 seviyelerinden işlem görüyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 19:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi

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