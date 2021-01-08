Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

08.01.2021 20:23
Avrupa borsaları yükselişle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,66 artışla 411,17 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 artarak 6.873,26, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,58 değer kazanarak 14.049,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65'lik artışla 5.706,88 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21'lik yükselişle 22.793,94 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,20 değer kaybederek 1,225 seviyelerinden işlem görüyor.

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İngiltere, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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