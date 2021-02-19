Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ABD'den yapılan ekonomik destek paketi açıklamaları ve beklentilerin üzerinde gelen Almanya Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.???????

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,53 artışla 414,88 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artarak 6.624,02, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,77 değer kazanarak 13.993,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79'luk artışla 5.773,55 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,94'lük yükselişle 23.136,31 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.18 itibarıyla yüzde 0,23 değer kazanarak 1,212 seviyelerinden işlem görüyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ekonomik destek paketine ilişkin dün yaptığı açıklamaların ardından Avrupa'da da endeksler pozitif bir seyir izledi.

Yellen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine yönelik büyük bir ekonomik destek paketinin geçirilmesinin önemini yinelemişti.

Almanya'da da bileşik PMI, şubat ayında 0,5 puan ile beklentilerin üzerinde artarak 51,3 puana yükseldi.