Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

19.02.2021 21:37
Avrupa borsaları yükselişle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları, ABD'den yapılan ekonomik destek paketi açıklamaları ve beklentilerin üzerinde gelen Almanya Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'den yapılan ekonomik destek paketi açıklamaları ve beklentilerin üzerinde gelen Almanya Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.???????

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,53 artışla 414,88 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artarak 6.624,02, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,77 değer kazanarak 13.993,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79'luk artışla 5.773,55 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,94'lük yükselişle 23.136,31 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.18 itibarıyla yüzde 0,23 değer kazanarak 1,212 seviyelerinden işlem görüyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ekonomik destek paketine ilişkin dün yaptığı açıklamaların ardından Avrupa'da da endeksler pozitif bir seyir izledi.

Yellen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine yönelik büyük bir ekonomik destek paketinin geçirilmesinin önemini yinelemişti.

Almanya'da da bileşik PMI, şubat ayında 0,5 puan ile beklentilerin üzerinde artarak 51,3 puana yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor'a yenilen Medipol Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti BAE'den Prenses Latife açıklaması: Durumu iyiye gidiyor Kağan Moradaoğlu Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci oldu Miras kavgası aile üyelerini birbirine düşürdü! Pompalıyla yeğenini başından vurdu Stat açılışında peyzaj çalışmalarını yetersiz bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kasapoğlu'na talimat Oyuncak zannettiği cihaz, meteorolojinin hava ölçüm aleti çıktı Türkiye'nin günlerce konuştuğu kazının yapıldığı ev Google'da 'gizemli ev' olarak işaretlendi
Melih Gökçek'ten 4 yılın ardından gelen istifa itirafı: Görevden alındığıma kırıldım Melih Gökçek'ten 4 yılın ardından gelen istifa itirafı: Görevden alındığıma kırıldım         
21:50
Gökçek, İmamoğlu'nun kendisini engellemesiyle ilgili ilk kez konuştu: Benden korkuyor Gökçek, İmamoğlu'nun kendisini engellemesiyle ilgili ilk kez konuştu: Benden korkuyor         
21:17
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yakayı fena ele verdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yakayı fena ele verdi         
20:16
Biden, Almanya'dan meydan okudu: ABD'nin geri döndüğü mesajını gönderiyorum Biden, Almanya'dan meydan okudu: ABD'nin geri döndüğü mesajını gönderiyorum         
19:51
Eşi tarafından darbedildikten sonra balkondan atlayan kadın, şiddeti gururuna yediremediği atlamış Eşi tarafından darbedildikten sonra balkondan atlayan kadın, şiddeti gururuna yediremediği atlamış         
19:00
TBMM'ye sunulan İstanbul'un deprem raporundan korkutan ayrıntılar: 17 ilçe tsunamiden etkilenecek TBMM'ye sunulan İstanbul'un deprem raporundan korkutan ayrıntılar: 17 ilçe tsunamiden etkilenecek         
18:27
3 kişinin yaralandığı kazada ilginç anlar! Polisi köfte ekmek yiyerek beklediler 3 kişinin yaralandığı kazada ilginç anlar! Polisi köfte ekmek yiyerek beklediler         
17:19
Balıkçıların korkulu rüyası 'deniz salyası' 10 yılın ardından yeniden ortaya çıktı Balıkçıların korkulu rüyası 'deniz salyası' 10 yılın ardından yeniden ortaya çıktı         
15:15
Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz         
14:45
İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı         
14:28
Tanınmış iş insanı Sezai Bayhan, yediği bitkiden hayatını kaybetti Tanınmış iş insanı Sezai Bayhan, yediği bitkiden hayatını kaybetti         
14:20
Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti         
12:14
Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu         
12:00
Kanser geçirdiği için korona aşısını sağ koldan olan Nilüfer'den kendisini tiye alan takipçisine cevap Kanser geçirdiği için korona aşısını sağ koldan olan Nilüfer'den kendisini tiye alan takipçisine cevap         
10:59
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı         
10:20
Cezaevindeki genç, Cezaevindeki genç, "sperm kaçırma" yöntemiyle hapishanede baba oldu         
08:53
Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2021 22:03:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei