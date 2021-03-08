Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ABD'den yapılan ekonomik destek paketi açıklamaları ile haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.???????

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,1 artışla 417,25 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,34 artarak 6.719,13, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,31 değer kazanarak 14.380,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,08'lik artışla 5.902,99 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,12'lik yükselişle 23.681,57 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,53 değer kaybederek 1,185 seviyelerinden işlem görüyor.

Avrupa piyasaları, aylardır gündemi meşgul eden ve hafta sonu Senatoda kabul edilen ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini olumlu karşıladı.

Öte yandan gün içinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yeniden yüzde 1,6 seviyesini geçti.