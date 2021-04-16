Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,9 artışla 442,49 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 artarak 7.019,53 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,34 değer kazanarak 15.459,75 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85'lik artışla 6.287,07 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,88'lik yükselişle 24.744,38 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 1,198 seviyelerinden işlem gördü.

Endekslerdeki pozitif seyirde, iyi gelen ekonomik veriler ve artan toparlanma beklentileri etkili oldu.