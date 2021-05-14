Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,19 artışla 442,53 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,15 artarak 7.043,61, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,43 değer kazanarak 15.416,64, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,54'lük artışla 6.385,14 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,14'lük yükselişle 24.766,09 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,51 değer kazanarak 1,214 seviyelerinden işlem görüyor.

Endeksler, hafta boyunca artan enflasyon endişelerinin etkisiyle yaşadığı düşüşün ardından son işlem gününde toparlandı.