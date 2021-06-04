Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,39 artışla 452,57 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artarak 7.069,04, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,39 değer kazanarak 15.692,9, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12'lik artışla 6.515,66 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46'lık yükselişle 25.570,46 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,38 değer kazanarak 1,217 seviyelerinden işlem görüyor.

Yatırımcılar, küresel piyasalarda artan enflasyon endişelerine ve ABD'deki istihdam verilerine odaklandı.

ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında 559 bin artışla piyasa beklentisinin altında kaldı.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar nisanda mart ayına kıyasla yüzde 3,1 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 23,9 artış gösterdi.