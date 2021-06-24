Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,87 artışla 457,04 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 artarak 7.109,97, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,86 değer kazanarak 15.589,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22'lik artışla 6.631,15 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,38'lik yükselişle 25.422,22 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.36 itibarıyla yüzde 0,06 değer kazanarak 1,193 seviyelerinden işlem görüyor. Yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararlarını ve son açıklanan ekonomik verileri olumlu karşıladı. BoE, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1 seviyesindeki tahvil alım programını da 895 milyar sterlinde tuttu. Almanya'da, geçen ay 99,2 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi haziranda 101,8 puana yükseldi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı haftalık olarak 411 bine geriledi.

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