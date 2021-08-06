Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artışla 469,97 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 artarak 7.122,95, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 15.761,45, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53'lük artışla 6.816,96 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3'lük yükselişle 26.000,28 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,06 değer kaybederek 1,176 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa'da yatırımcılar şirket getirilerine ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelere odaklandı.

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