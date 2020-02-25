Avrupa borsaları yükseliyor, Asya düştü - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükseliyor, Asya düştü

6 saat önce

Avrupa piyasaları açılış öncesi yükselirken, Asya piyasaları kapanışa doğru düştü.

Avrupa borsaları yükseliyor, Asya düştü, System.String[]

Avrupa piyasaları açılış öncesi yükselirken, Asya piyasaları kapanışa doğru düştü.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye sıçrayarak yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında 71 kişi daha yaşamını yitirirken, 508 yeni vaka daha belirlendi.

AVRUPA

Avrupa piyasaları, salgın endişelerine rağmen açılış öncesi yükselişte. Yarırımcılar bugün açıklanacak Almanya GSYH verilerini bekliyor.

Avrupa piyasalarında açılış öncesi;

DAX yüzde 0.81,

CAC 40 yüzde 0.66,

FTSE 100 yüzde 0.44 yükselişte.

Euro dolar karşısında yüzde 0.04 düşüşle 1.0848'e gerilerken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.11 artışla  1,2938 düzeyinde.

ASYA

Covid-19 salgınının yayılmasının ardından yatırımcıların endişeleri sebebiyle Asya piyasaları kapanışa doğru çoğunlukla düşüşteyken, Apple salgın sebebiyle Çin'de faaliyetini durdurduğu mağazaları içinden 29'unu yeniden açacağını duyurdu.

Asya piyasalarında kapanışa doğru;

Hang Seng yüzde 0.17,

S&P/ASX 200 yüzde 1.52,

Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 2.24 düşerken,

KOSPİ yüzde 0.51 yükselişte.

Dolar yen karşısında yüzde 0.08 artışla 110.81 düzeyinde.


Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Wuhan, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:32 Kaynak: DHA
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