Son Dakika Haberleri: Avrupa borsalarında ABD ve İran gerilimi etkisi
Son Dakika Ekonomi Haber

Avrupa borsalarında ABD ve İran gerilimi etkisi

1 saat önce

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsalarında ABD ve İran gerilimi etkisi, System.String[]
Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle kapattı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:13 
İtalya, Avrupa, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altının ons fiyatı 6 yıl aradan sonra ilk kez 1.400 doların üzerini gördü Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama Trump dünyayı sarstı: Saldırıyı 10 dakika önce durdurdum 7 yıl önce yaban mersini bahçesi kurmuştu! Şu an 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 21:31:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsalarında ABD ve İran gerilimi etkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]