Avrupa borsalarında ABD ve İran gerilimi etkisi
1 saat önce
Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle kapattı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:13
borsaları, ABD ve İran
arasındaki gerilimin etkisiyle İtalya
'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle kapattı.
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