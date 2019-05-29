Avrupa borsalarında küresel ticaret savaşı ve İtalya endişesi
1 saat önce
Avrupa borsaları, ABD ile Çin'in ticaret savaşının artarak devam etmesine yönelik endişeler ve Avrupa Birliği ile İtalya arasındaki İtalyan hükümetinin borçları ve bütçesi üzerinde anlaşmazlık nedeniyle günü düşüşle kapattı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:03
borsaları, ABD
ile Çin
'in ticaret savaşının artarak devam etmesine yönelik endişeler ve Avrupa Birliği
ile İtalya
arasındaki İtalyan hükümetinin borçları ve bütçesi üzerinde anlaşmazlık nedeniyle günü düşüşle kapattı.
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