Son Dakika Haberleri: Avrupa borsalarında küresel ticaret savaşı ve İtalya endişesi
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Avrupa borsalarında küresel ticaret savaşı ve İtalya endişesi

1 saat önce

Avrupa borsaları, ABD ile Çin'in ticaret savaşının artarak devam etmesine yönelik endişeler ve Avrupa Birliği ile İtalya arasındaki İtalyan hükümetinin borçları ve bütçesi üzerinde anlaşmazlık nedeniyle günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsalarında küresel ticaret savaşı ve İtalya endişesi, System.String[]
Avrupa borsaları, ABD ile Çin'in ticaret savaşının artarak devam etmesine yönelik endişeler ve Avrupa Birliği ile İtalya arasındaki İtalyan hükümetinin borçları ve bütçesi üzerinde anlaşmazlık nedeniyle günü düşüşle kapattı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:03 
Ekonomi
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