Son Dakika Haberleri: Avrupa Brexit Baş Müzakerecisi: Ne İstediğiniz Konusunda Dikkatli Olun

Avrupa Brexit Baş Müzakerecisi: Ne İstediğiniz Konusunda Dikkatli Olun

1 saat önce

– Avrupa Parlamentosu Brexit Baş Müzakerecisi Guy Verhofstadt, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılık sürecinin uzatılmasını destekleyen politikacıları, söz konusu ertelemenin sonuçları konusunda uyardı.

Avrupa Brexit Baş Müzakerecisi: Ne İstediğiniz Konusunda Dikkatli Olun, System.String[]
Avrupa Parlamentosu Brexit Baş Müzakerecisi Guy Verhofstadt, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılık sürecinin uzatılmasını destekleyen politikacıları, söz konusu ertelemenin sonuçları konusunda uyardı.

Verhofstadt, Cuma günü resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşik Krallık parlamento üyesi Jacob Rees-Mogg'un "Eğer Brexit sürecinin ertelenmesi bizi AB'de kalmaya zorluyorsa, biz de olabildiğimiz kadar zorlayıcı olmalıyız" dediği paylaşımını alıntılayarak, Brexit'in bir yıl kadar uzun bir süre sonrasına ertelenmesinin oluşturacağı riskler konusunda uyardı.

Verhofstadt, söz konusu paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Avrupa'da Bexit sürecini ertelemek isteyenlere tek söyleyebileceğim, ne istediğiniz konusunda dikkatli olun. " - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:42 Kaynak: DHA

Ekonomi
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