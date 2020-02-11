Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkan Metehan Başar, 87 kiloda Rus rakibi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkan Metehan Başar, 87 kiloda Rus rakibi... - Son Dakika Spor

Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkan Metehan Başar, 87 kiloda Rus rakibi...

6 saat önce

Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkan Metehan Başar, 87 kiloda Rus rakibi Aleksandr Komarov'a 3-1 mağlup oldu.

Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkan Metehan Başar, 87 kiloda Rus rakibi..., System.String[]

Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkan Metehan Başar, 87 kiloda Rus rakibi Aleksandr Komarov'a 3-1 mağlup oldu. - İSTANBUL

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
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