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Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkan Metehan Başar, 87 kiloda Rus rakibi...
6 saat önce
Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkan Metehan Başar, 87 kiloda Rus rakibi Aleksandr Komarov'a 3-1 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkan Metehan Başar, 87 kiloda Rus rakibi Aleksandr Komarov'a 3-1 mağlup oldu. - İSTANBUL
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