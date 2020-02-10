Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonasında ülkemizi ve Erzurum'u temsil edecekler - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonasında ülkemizi ve Erzurum'u temsil edecekler - Son Dakika Spor

Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonasında ülkemizi ve Erzurum'u temsil edecekler

6 saat önce

Ankara ASKİ Spor Kulübünde spor hayatlarını devam ettiren Erzurum'un yetiştirdiği güreşçilerden Rahman Bilici 63 kiloda Büyükler Güreş Avrupa Grekoromen sitilde, İbrahim Bolükbaşı ise Büyükler Avrupa serbest Güreş Şampiyonasında 97 kiloda ülkemizi temsil edecek.

Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonasında ülkemizi ve Erzurum'u temsil edecekler, System.String[]

Ankara ASKİ Spor Kulübünde spor hayatlarını devam ettiren Erzurum'un yetiştirdiği güreşçilerden Rahman Bilici 63 kiloda Büyükler Güreş Avrupa Grekoromen sitilde, İbrahim Bolükbaşı ise Büyükler Avrupa serbest Güreş Şampiyonasında 97 kiloda ülkemizi temsil edecek. 10-16 Şubatta İtalya'da yapılacak Avrupa Güreş Şampiyonasında, Olimpik kategori Uluslararası hakemlerden Yusuf Sadri Kisalı görev alacak.


Erzurum Güreş İl temsilcisi Battal Alpkılıç, "Avrupa Büyükler Güreş şampiyonasında geçmişte Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı ustalarımız geçmişte Avrupa şampiyonu olmuştular. Sonra Avrupa şampiyonu güreşçimiz çıkmadı. Büyükler Avrupa şampiyonalarında Geçmişte Erzurum'u temsil eden güreşçilerimiz Ömer Çubukçu Avrupa 3., Yakup Gör Avrupa 2., Fırat Binici Avrupa 2., Raham Bilci Avrupa 3. ve Muhammet Kotanoğlu Avrupa 3. olmuştu. İnşallah İtalya'da 10-16 şubat 2020 tarihlerinde yapılacak olan Avrupa şampiyonasında 63 kiloda Rahman Bilici, 97 kiloda İbrahim Bölükbaşı Avrupa şampiyonasında şampiyon olarak ülkemize dönerler. Avrupa Şampiyonasında Dadaş Güreşçilerimize dua edelim. Sporcumuza ve Milli Takımımıza Başarılar Diliyoruz." dedi. - ERZURUM

Erzurum, Ankara, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fırıncı, aracında kalbinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu
Mustafa Reşit Akçay: Trabzonspor için o sene bu sene Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor Sivas Barosu, hakem Halis Özkahya hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:45:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonasında ülkemizi ve Erzurum'u temsil edecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]