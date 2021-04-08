Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın birinci gününde 4 milli sporcu mücadele etti

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde 4 milli sporcu tatamiye çıktı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım, ilk turda Yunan Ioanna Koutsou'yu 16-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Rukiye Yıldırım, çeyrek finalde Hırvat Lena Stojkovic'e 18-8 yenildi.

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Dinçel ise ilk turda Avusturya'dan Christ Schoenegger'i 21-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlı sporcu, çeyrek finalde Rusya'dan Eliza Ryadninskaya'ya 14-13 öndeyken ceza puanıyla mağlup oldu.

Erkekler 54 kiloda Görkem Polat, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Gürcistan'dan Mikhe Gavrilchenko'yu 8-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Görkem Polat, çeyrek finalde Rusya'dan Viacheslav Bovkun'a 6-5 mağlup oldu.

Erkekler 58 kiloda ise Cihat Çakmak, ilk turda Arnavutluk'tan Valdet Allaraj'ı 25-5 teknik üstünlükle yenerek ikinci tura yükseldi. Milli tekvandocu, ikinci turda İrlanda'dan 1 numaralı seri başı Jack Wooley'e 12-4 yenildi.

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ile erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ve 68 kiloda Emircan Turan tatamiye çıkacak.