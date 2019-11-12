Avrupa Caz Okulu Bursa'da konser verecek

Avrupa Caz Okulu (European Jazz School) Almanya, İtalya, Polonya ile Türkiye'den genç müzisyenlerin vereceği konser ve doğaçlama caz dinletileriyle Bursalı cazseverlerle buluşacak.

Bursa Uludağ Üniversitesinden (BUÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre konserde, Türkiye'nin önde gelen caz vokali Elif Çağlar, Almanya'dan caz piyanisti Anke Helfrich, İtalya'dan saksafon ve bas klarnet sanatçısı Achille Succi ve Polonya'dan Krzysztof Przyblowicz, seyirci karşısında olacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen BUÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sezen Özeke, Avrupa Caz Okulu projesi kapsamında, her sene mayıs ve haziran aylarında proje ortağı kurumlardan seçilen öğrencilerin, Almanya'da workshoplara katılarak caz müziği konusunda eğitim alıp konser verme fırsatı yakaladığını ifade etti.

Bir süredir kardeş bölgelerinde de düzenlenen bu projeyi, 13-17 Kasım tarihlerinde Bursa'da yapacaklarını bildiren Özeke, şunları kaydetti:

"Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Alman Başkonsolosluğu, Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ ve Durmazlar Makina AŞ ana sponsorluklarında gerçekleşecek olan bu etkinliğimizde, ülkemizin önde gelen caz vokali Elif Çağlar ve Avrupalı caz müzisyenlerden Anke Helfrich, Krzysztof Przyblowicz ve Achille Succi'nin önderliklerinde, 14-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek workshopların ardından Almanya, İtalya, Polonya ve Türkiye-Bursa'dan katılan genç müzisyenler ile kapanış konserimiz olacak. Bu konserimiz, 16 Kasım'da saat 18.00'de üniversitemiz Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Tüm halkımız davetlidir."

Özeke, projenin, BUÜ Çoksesli Müzik Topluluğu etkinliği olarak, ana sponsorların yanı sıra Uludağ Radyo ve Televizyon Topluluğu, Art Vision, Kafe Servis, Mürekkep Ajans, Aperi Event ile Geveze Kafe destekleriyle gerçekleşeceğini ve bu kapsamda "Caz ve müzik" temalı karma eserlerden oluşan bir sergi projesini de hayata geçireceklerini ifade etti.