Üye Girişi
Serpil Timuray, "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2021" listesinde - Son Dakika

Serpil Timuray, "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2021" listesinde

21.11.2021 09:41
Serpil Timuray, "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2021" listesinde

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO'su Serpil Timuray, iş hayatında kadın temsiliyetini artırmak için yaptıkları çalışmalarla rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2021" listesine seçildi.

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO'su Serpil Timuray, iş hayatında kadın temsiliyetini artırmak için yaptıkları çalışmalarla rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2021" listesine seçildi.

21 Kasım 2021 – Avrupa ve Afrika'nın lider telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone Grubu'nun Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO'su Serpil Timuray, Yahoo Finance tarafından uluslararası düzeyde hazırlanan, kadınların iş hayatında temsiliyetini ve yükselmesini desteklemek konusunda rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı "HERoes:  100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2021" listesinde 37'nci sırada yer aldı.

"TÜM DÜNYADA KADINLARIN KARİYERLERİN YÜKSELMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Vodafone'un işgücü ve yönetim kadrosunda kadın çalışan sayısının artırılması için önemli çalışmalara imza attığını söyleyen Timuray, liderlik ettiği Vodafone Avrupa Bölgesi'nde, 2025'e kadar kadın yönetici oranının yüzde 40'a yükseltilmesini hedeflediğini kaydetti.

Timuray, "2014 yılından bu yana, Vodafone Grubu'nun tüm ülkeleri kapsayan ve çalışan haklarının iyileştirilmesi hedefiyle faaliyet gösteren Herkes İçin Dahiliyet Komitesi'ne de liderlik ediyorum. Komitenin 2019 yılında hayata geçirdiği ve toplam 27 ülkede uygulanan Ev İçi Şiddetle Mücadele Programı ile şiddete maruz kalan çalışanlara 10 güne kadar ek ücretli izin hakkı ile profesyonel psikolojik ve hukuki destek imkanı sağlanıyor. Komite, 2021 yılında, menopoz sürecinden geçmekte olan çalışanların kendilerini rahat hissetmesi için gerekli desteği, yardımı, eğitimi ve farkındalığı sağlamak üzere yeni bir program da başlattı" diye konuştu.

Timuray'ın liderliğinde başlattığı çalışma ve programlar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Mart 2020'de, şirketin "Change The Face" hareketinin geliştirilmesi ve tüm dünyaya tanıtılmasına liderlik ettiğini söyleyen Timuray, "Bu kapsamda gerçekleştirilen detaylı bir araştırmayla, teknoloji sektöründe ırk, cinsiyet ve yaş çeşitliliği bakımından yaşanan uçuruma dikkat çekildi. 'Change The Face' hareketi, Türkiye'de de 'Ben Varım' mottosuyla uygulanıyor ve yüzde yüz eşitlik için futbol başta olmak üzere farklı alanlarda çalışmalar yürütülüyor.

"Eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm çalışanların ilk 18 ay içinde istedikleri bir tarih aralığında 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabildiği ve işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabildiği 'Global Ebeveyn İzni' politikası ve kariyerine ara vermiş orta ve üst düzey yönetici pozisyonundaki kadınları iş hayatına geri kazandırmak üzere tasarlanan, dünyanın en büyük işe alım programı 'ReConnect' öne çıkıyor.

"2017 yılında Vodafone Grubu'nun gelişmekte olan pazarlarında başlattığımız 'Connect' programı ise; bu ülkelerde 50 milyon kadının mobil teknolojilerle ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasını, böylece 2025 yılına kadar cinsiyet uçurumunun önemli ölçüde kapatılmasını hedefliyor. Programda, kadınlar için finansal erişim, beceri geliştirme, girişimcilik ve sağlık gibi konularda özel ürün ve hizmetler sunuluyor.

"Türkiye'de de kadın çalışanların desteklenmesine yönelik bireysel faaliyetlerini aralıksız sürdürüyoruz. Bugüne kadar çok sayıda kadın yöneticiye mentorluk yaptım. Aynı zamanda Türkiye'nin kırsal kesimlerinde lisans eğitimi görmekte olan kız öğrencilere de mentorluk yapıyor. Timuray, düzenli olarak katıldığı global etkinliklerde yaptığı konuşmalarla da çeşitlilik ve dahiliyet konusunun önemine dikkat çekiyor."


Vodafone Grubu, Serpil Timuray, Vodafone, CEO, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Serpil Timuray, 'HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2021' listesinde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti 10:30 Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu 10:27 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor 07:41 Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti

Son Dakika Haberleri
10:34 Türkiye tarihinde bir ilk! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu
10:32 Doğal kolajen deposu besinler! Düzenli yediğinizde fark hemen cilde yansıyor
10:29 Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti
10:28 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak
10:27 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu
09:21 Diyarbakır'da camdan bakanlar gökyüzünü göremedi! Yoğun sis tüm şehri kapladı
09:13 Eğlence sonrası silahlı saldırı! Kurşun yağmuruna tutulan genç, yaşamını yitirdi
09:11 Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı
09:07 45 dakikası 10 bin liraya uçak kaldırıyorlar! ABD'li şirketten gökyüzünde cinsel ilişkiye girmek isteyenlere özel hizmet
09:04 Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü
Doğal kolajen deposu besinler! Düzenli yediğinizde fark hemen cilde yansıyor Doğal kolajen deposu besinler! Düzenli yediğinizde fark hemen cilde yansıyor         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak         
10:28
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı         
23:32
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 10:48:08. #1.13#
SON DAKİKA: Serpil Timuray, "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2021" listesinde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement