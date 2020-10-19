Avrupa Çevre Ajansı "Avrupa Birliği'ndeki doğa durumu"nu raporladı - Son Dakika

Avrupa Çevre Ajansı "Avrupa Birliği'ndeki doğa durumu"nu raporladı

19.10.2020 16:39
Avrupa Çevre Ajansı

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), "AB'nin 2020 biyolojik çeşitlilik hedeflerini karşılama konusunda çok yetersiz kaldığını ve AB'deki habitatların yüzde 81'inin ve türlerin yüzde 60'ının olumsuz durumda bulunduğunu" açıkladı.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), "AB'nin 2020 biyolojik çeşitlilik hedeflerini karşılama konusunda çok yetersiz kaldığını ve AB'deki habitatların yüzde 81'inin ve türlerin yüzde 60'ının olumsuz durumda bulunduğunu" açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) kurumu AÇA, "AB'deki doğa durumu" başlığıyla yayımladığı raporda, 5 yıl önce yaptığı son değerlendirmeden bu yana Avrupa'da doğanın, hayvan ve bitki türlerinin ciddi ve devam eden bir düşüşte olduğunun doğrulandığını belirtti.

Raporda, AB düzeyinde yaşam alanlarının (habitat) sadece yüzde 15'inin iyi bir koruma statüsüne sahip olduğu, yüzde 81'inin ise uygunsuz veya kötü koruma statüsüne sahip olduğu vurgulandı.

Bir önceki raporla kıyaslama yapıldığında koruma statüsü kötü olan yaşam alanlarının payının yüzde 6 arttığı bildirildi.

Türlerin yüzde 60'ından fazlasının uygunsuz veya kötü durumda olduğu, sadece yüzde 6'sının iyileşme eğilimi gösterdiğine işaret edildi.

En olumsuz etkilenen türlerin başında balıkların geldiği kaydedildi.

Ayrıca AB'deki 463 kuş türünün, bir önceki rapora oranla yüzde 5'lik bir azalma ile yüzde 47'sinin iyi durumda bulunduğu, durumu kötü veya zayıf olan kuşlarının oranının ise son 6 yılda 7 puanlık artışla yüzde 39'a çıktığı ifade edildi.

Rapora ilişkin değerlendirme yapan AÇA İcra Direktörü Hans Bruyninckx, "Avrupa'da doğanın sağlık ve direnciyle, insanların refahını korumanın, yiyeceklerin üretim ve tüketimi, ormanların yönetimi ve kullanımı ve şehir inşa etme şekillerimizde köklü değişiklikler gerektirdiğini gösteriyor. Bu çabaların, özellikle ulaşım ve enerji sektöründe, koruma politikalarının daha iyi uygulanması, doğanın restorasyonuna odaklanılması ve giderek artan iddialı iklim eylemleriyle birleştirilmesi gerekiyor." dedi.

AÇA, AB genelinde 2 binden fazla tür ve yaşam alanı için koruma çabası gerektiğini savunuyor.

Avrupa Birliği, Avrupa, Bitki, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Avrupa Çevre Ajansı 'Avrupa Birliği'ndeki doğa durumu'nu raporladı - Son Dakika

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