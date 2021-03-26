Avrupa Çevrim içi Satranç Kulüpler Kupası yarın başlıyor.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Monaco Prensi II. Albert'in himayesinde 27-31 Mart tarihlerinde Tornelo platformu üzerinden oynanacak Avrupa Çevrim içi Kulüpler Kupası'nda Türkiye'den 9 takımın yer aldığı 91 kulüp mücadele edecek.

Mamedyarov, Vachier-Lagrave, Rapport, Adams, Harikrishna, Duda gibi dünya satrancının önemli isimlerinin de mücadele edeceği organizasyona Türkiye'den Anatolia-Red (2404), Chess Boys (2342), Anatolia-White (2318), Apaydın Satranç Kulübü (2306), Anatolia-Turquoise (2180), Bursa Büyükşehir Belediyespor (2177), Zeitnot Express (2076), Çanakkale TSK (2047) ve CS Satranç Kulübü (2039) katılacak.

Kupada oyunlar 15 dakika+5 saniye temposunda oynanacak.