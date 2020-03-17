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Avrupa cimnastik şampiyonaları, corona virüs nedeniyle iptal edildi
6 saat önce
Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'teki Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası (30 Nisan-3 Mayıs), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası (27-31 Mayıs) ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Avrupa...
Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'teki Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası (30 Nisan-3 Mayıs), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası (27-31 Mayıs) ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası (21-24 Mayıs), daha önce belirlenen tarihlerde düzenlenemeyecek.
UEG'nin, yeni tarihler bulmak konusunda yerel organizasyon komiteleriyle temasta olduğu ve şu an için yılın ikinci yarısının hedeflendiği de belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:39
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