Avrupa cimnastik şampiyonaları, corona virüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa cimnastik şampiyonaları, corona virüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika Spor

Avrupa cimnastik şampiyonaları, corona virüs nedeniyle iptal edildi

6 saat önce

Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'teki Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası (30 Nisan-3 Mayıs), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası (27-31 Mayıs) ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Avrupa...

Avrupa cimnastik şampiyonaları, corona virüs nedeniyle iptal edildi, System.String[]

Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'teki Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası (30 Nisan-3 Mayıs), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası (27-31 Mayıs) ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası (21-24 Mayıs), daha önce belirlenen tarihlerde düzenlenemeyecek.


UEG'nin, yeni tarihler bulmak konusunda yerel organizasyon komiteleriyle temasta olduğu ve şu an için yılın ikinci yarısının hedeflendiği de belirtildi.

Ukrayna, Avrupa, Fransa, Paris, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:39 
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