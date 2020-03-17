Avrupa cimnastik şampiyonaları, koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa cimnastik şampiyonaları, koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika Spor

Avrupa cimnastik şampiyonaları, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

6 saat önce

Artistik ve ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden iptal edildi.

Avrupa cimnastik şampiyonaları, koronavirüs nedeniyle iptal edildi, System.String[]

Artistik ve ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden iptal edildi.

Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'teki Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası (30 Nisan-3 Mayıs), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası (27-31 Mayıs) ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası (21-24 Mayıs), daha önce belirlenen tarihlerde düzenlenemeyecek.

UEG'nin, yeni tarihler bulmak konusunda yerel organizasyon komiteleriyle temasta olduğu ve şu an için yılın ikinci yarısının hedeflendiği de belirtildi.

Ukrayna, Avrupa, Fransa, Paris, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:34 Kaynak: AA
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