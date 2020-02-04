Son Dakika › Dünya › Avrupa'da 10 çalışandan 1'i yoksulluk riski altında, Türkiye'de durum ne? - Son Dakika Dünya
Avrupa'da 10 çalışandan 1'i yoksulluk riski altında, Türkiye'de durum ne?
23 dakika önce
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 10 çalışandan biri yoksulluk riski altında. 2017 yılında çalışanlarda yoksulluk riski oranı AB ülkelerinde yüzde 9,4 iken Türkiye’de yüzde 12,8 oldu.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 10 çalışandan biri yoksulluk riski altında. 2017 yılında çalışanlarda yoksulluk riski oranı AB ülkelerinde yüzde 9,4 iken Türkiye'de yüzde 12,8 oldu. Çalışanlarda yoksulluk riskinde Romanya, Lüksemburg, İspanya ve Yunanistan, Türkiye'nin üzerinde yer aldı.
AB İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre 2018 yılında AB ülkelerinde çalışan 10 kişiden 1'i yoksulluk riski altında. 2008'de yüzde 8,6 olan bu oran 2018 yılında yüzde 9,5'e kadar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:08
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz 8 vatandaşımızı şehit eden Esed rejiminden Türkiye'ye küstah suçlama ABD yönetiminden İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için taziye mesajı Türkiye ile Rusya arasında ortak devriye süresiz olarak iptal edildi