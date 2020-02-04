Avrupa'da 10 çalışandan 1'i yoksulluk riski altında, Türkiye'de durum ne? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa'da 10 çalışandan 1'i yoksulluk riski altında, Türkiye'de durum ne? - Son Dakika Dünya

Avrupa'da 10 çalışandan 1'i yoksulluk riski altında, Türkiye'de durum ne?

23 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 10 çalışandan biri yoksulluk riski altında. 2017 yılında çalışanlarda yoksulluk riski oranı AB ülkelerinde yüzde 9,4 iken Türkiye’de yüzde 12,8 oldu.

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 10 çalışandan biri yoksulluk riski altında. 2017 yılında çalışanlarda yoksulluk riski oranı AB ülkelerinde yüzde 9,4 iken Türkiye'de yüzde 12,8 oldu. Çalışanlarda yoksulluk riskinde Romanya, Lüksemburg, İspanya ve Yunanistan, Türkiye'nin üzerinde yer aldı.


AB İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre 2018 yılında AB ülkelerinde çalışan 10 kişiden 1'i yoksulluk riski altında. 2008'de yüzde 8,6 olan bu oran 2018 yılında yüzde 9,5'e kadar çıktı.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:08 
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